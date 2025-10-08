Aynı fiyata daha düşük gramaj: Shrinkflation

Küçülme enflasyonu anlamına gelen Shrinkflation, enflasyonun artması nedeniyle ürünlerine zam yapmak istemeyen üretici firmaların başvurduğu bir yöntemdir. Bu kavram, bir ürünün fiyatı sabit kalmasına rağmen üreticilerin ürün miktarını veya boyutunu azaltması durumunu ifade eder. Shrinkflasyon, Skimpflasyona kıyasla kaliteden ziyade ürünlerin boyutu veya miktarı azalmaktadır.

İngilizce "Shrink" (Küçülme) ve "İnflation" (Enflasyon) kelimelerinin birleşmesiyle oluşan ve Küçülme Enflasyonu manasına gelen Shrinkflation, bir ürünün fiyatının sabit kalmasına rağmen, üreticilerin ürün miktarını veya boyutunu azaltması durumunu ifade eder. Shrinkflasyon, Skimpflasyona kıyasla kaliteden ziyade ürünlerin boyutu veya miktarı azalmaktadır. Shrinkflation, şirketlerin satış hacmini korurken maliyetleri düşürerek karlarını arttırmasına olanak tanır. Enflasyonun artması nedeniyle ürünlerine zam yapmak istemeyen üretici firmalar bu yönteme başvurabilmektedir. Shrinkflasyon, aynı ücreti ödeyerek daha az miktarda ürüne sahip olunmasına neden olmaktadır.

SHRİNKFLASYON HANGİ ALANLARDA KULLANILIYOR ?

Shrinkflationun yoğun kullanıldığı alanlar başlıca; Gıda ve içecek sektörü, kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, tekstil ve moda sektörü, ilaç ve sağlık ürünleri gibi alanlarda Shrinkflation sıklıkla kullanılabilmektedir.

