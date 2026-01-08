Aynı Kanala bir otomobil daha düştü

Sık sık aynı tür kazaların meydana geldiği Bekir Yıldız Bulvarı paralelinde bulunan üstü açık taşkın kanalına düşen çok sayıda aracın kanal duvarlarına vermiş olduğu zararların tamiratı üç noktada devam ederken dün gece bir kaza daha meydana geldi.

Kocasinan İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, su kanalına düştü.

Kaza saat 22.40 sıralarında Kocasinan ilçesi Turgutreis Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarında meydana geldi. Erkilet Bulvarı istikametinden Şehir Hastanesi istikametine giden A.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metreden su kanalına düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından aracın düştüğü yerden çıkartıldı. Araç sürücüsü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Otomobilde maddi zarar meydana geldi.