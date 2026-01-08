Aynı Kanala bir otomobil daha düştü

Şehir Hastanesi Güzergahındaki Bekir Yıldız Bulvarı paralelinde bulunan üstü açık, kıvrım büklüm su kanalına dün gece bir otomobil daha uçtu.

Aynı Kanala bir otomobil daha düştü

Sık sık aynı tür kazaların meydana geldiği Bekir Yıldız Bulvarı paralelinde bulunan üstü açık taşkın kanalına düşen çok sayıda aracın kanal duvarlarına vermiş olduğu zararların tamiratı  üç noktada devam ederken dün gece bir kaza daha meydana geldi.

Kocasinan İlçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, su kanalına düştü.

Kaza saat 22.40 sıralarında Kocasinan ilçesi Turgutreis Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarında meydana geldi. Erkilet Bulvarı istikametinden Şehir Hastanesi istikametine giden A.Ç. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metreden su kanalına düştü. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından aracın düştüğü yerden çıkartıldı. Araç sürücüsü tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Otomobilde maddi zarar meydana geldi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kent Konseyi'nden Camî Kebir Projesine sahada inceleme
Kent Konseyi’nden Camî Kebir Projesine sahada inceleme
Mantıyı bile ekmekle yiyoruz: Türkiye ekmek tüketiminde dünya şampiyonu
Mantıyı bile ekmekle yiyoruz: Türkiye ekmek tüketiminde dünya şampiyonu
Kayseri 2025 Okul Sporları'nda 19 kupa 365 madalya kazanıldı
Kayseri 2025 Okul Sporları’nda 19 kupa 365 madalya kazanıldı
Kayseri Ulaşım A.Ş. 2025'te 139 Milyon Yolcu Taşıdı
Kayseri Ulaşım A.Ş. 2025'te 139 Milyon Yolcu Taşıdı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4000 Haneyi Isıtıyor
Kayseri Büyükşehir Belediyesi 4000 Haneyi Isıtıyor
Kayseri'de Vali Gökmen Çiçek Sevinci
Kayseri'de Vali Gökmen Çiçek Sevinci
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!