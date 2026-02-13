Aynı numarayı yabancılar da öğrendi: 'Satıcı değil kullanıcıyım'

  • Haberler
Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticaretinden dava açılan ve tutuklu yargılanan yabancı uyruklu A.B., 'Uyuşturucu ticareti yapmadım. Kullanıcıyım' dedi.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından Ağustos ayında yapılan çalışmada A.B. isimli yabancı uyruklu şahıs uyuşturucu ticareti gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. A.B. hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçundan dava açıldı. Davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanık A.B. ile avukatı katıldı.

Mahkemede konuşan sanık, “Uyuşturucu kullanıyorum ama satmıyorum. Ağabeyim de bırakmam için ısrar etti hatta özel bir hastanede bir süre tedavi gördüm. Ama bırakamadım. Üzerimde bin TL oara vardı ona da yarım gram madde alacaktım” dedi. Mahkeme heyeti bir tanık dinledikten sonra sanığın tutukluluk haline devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

