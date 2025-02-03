Ayşe Böhürler, Alev Alatlı Sempozyumu'nda güçlü ve etkili mesajlar verdi

Sempozyuma, Alatlı'nın kızı, aynı zamanda Alev Alatlı Eğitim ve Sağlık Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Funda Firuz Aktan ile Alatlı'nın damadı Kaan Aktan, Eski Millî Eğitim ve Kültür Bakanı Nabi Avcı, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler başta olmak üzere yazarlar, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Alev Alatlı Sempozyumu'nda Ayşe Böhürler'in Güçlü Mesajları

Alev Alatlı Sempozyumu'nda konuşan Milletvekili Ayşe Böhürler, Alev Alatlı'nın hayatımıza kattığı değerleri ve onunla olan dostluğunu anlattı. Böhürler, Alatlı'nın sakin aklı, muhakeme yeteneği ve murakebeye dayalı kalbi ile müthiş bir dost ve aile büyüğü olduğunu vurguladı. Onun kaybının büyük bir yoksunluk olduğunu belirten Böhürler, Alatlı'nın düşünce yolculuğunu ve yazarlık basamaklarını anlattı.

Alatlı'nın Erzurum Karaköse'de geçen çocukluğundan, Amerika'ya uzanan eğitim yolculuğuna kadar birçok önemli detayı paylaşan Böhürler, Alatlı'nın ekonomi, ilahiyat, felsefe ve dil bilimi gibi farklı alanlara yöneldiğini belirtti. Türkiye'ye döndükten sonra Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışarak Türkiye'yi farklı vecheleriyle tanımaya çalışan Alatlı'nın, Cemil Meriç ile olan dostluğunu da anlattı.

'Batı kutbundan Doğu Kutbuna Hicret etmiş bir muhacir'

Böhürler, Alatlı'nın Türkçe'yi son derece muhakkik bir şekilde okuduğunu, yazdığını ve konuştuğunu vurguladı. Her kelimenin anlamını araştıran Alatlı'nın, Makedonya'dan göç hikayesinin ardı sıra kendisini 'Batı kutbundan Doğu Kutbuna Hicret etmiş bir muhacir' olarak tanımladığını belirtti.

Ülkesi İçin Burnu Sızlayanlar Partisi'nin kurucusu: Alev Alatlı

Son olarak, Böhürler, Alatlı'nın Ülkesi İçin Burnu Sızlayanlar Partisi'nin kurucusu olarak kutuplaşmayı reddettiğini ve ülkenin ruhunu anlayamayanları teknokrat veya aparatçık olarak değerlendirdiğini ifade etti. Alatlı'nın tarihi derinlemesine araştırma ve okuma konusundaki tavsiyelerini de paylaşan Böhürler, onun düşünce dünyasının önemine dikkat çekti.

Böhürler, Alatlı'nın düşünce yapısının ve entelektüel birikiminin Türk toplumuna ve dünya aydınlarına olan katkılarından da bahsederek, onun tarih, edebiyat ve sosyal bilimler alanlarında derinlemesine araştırmalar yaparak Türkçe'yi son derece titiz bir şekilde kullandığını belirtti. Alev Alatlı'nın, okuduğu romanların devamlarını getirmesi ve babasının gittiği her yerde duvara bir harita asması gibi detaylar, onun yazarlık basamaklarında önemli unsurlar olarak değerlendirildi.

Böhürler, konuşmasının sonunda Alatlı'nın sıkça söylediği şu sözünü hatırlattı: "Lütfen tarihi bir böğürtlen çalısının dibini karıştırır gibi karıştırarak tanıyın, okumaya ve yazmaya çalışın." Bu sözleriyle Alatlı'nın derinlemesine araştırma ve öğrenme tutkusunun altını çizdi.