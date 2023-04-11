Ayşe Böhürler: 'Ben Kayseri Kızıyım'
Kayseri'de doğup büyüdüğünü söyleyen Ak Parti Milletvekili adayı gazeteci yazar Ayşe Böhürler, Kayseri kültürüyle yetiştiğini ve babasının mezarının Kayseri'de olduğunu ifade etti.
- 11.04.2023 14:06
- Güncelleme: 11.04.2023 14:06
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Kayseri'de doğup büyüdüğünü söyleyen Milletvekili adayı Ayşe Böhürler, gazetecilik, yayıncılık, yazarlık dışında bir çok önemli televizyon belgesel yapımlarında da imzası olan entellektüel birikimli birisi.
Zaman zaman Kayseri'de gerçekleştirilen bir kısım programlara konuşmacı olarak geldiğini söyleyen Ayşe Böhürler, çalışkanlığını Kayseri'den aldığını, kapısının herkese açık olacağını belirterek, ulaşılabilir bir vekil olacağım dedi.
Haber Merkezi
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