Ayşe Böhürler: 'Ben Kayseri Kızıyım'

Kayseri'de doğup büyüdüğünü söyleyen Milletvekili adayı Ayşe Böhürler, gazetecilik, yayıncılık, yazarlık dışında bir çok önemli televizyon belgesel yapımlarında da imzası olan entellektüel birikimli birisi.

Zaman zaman Kayseri'de gerçekleştirilen bir kısım programlara konuşmacı olarak geldiğini söyleyen Ayşe Böhürler, çalışkanlığını Kayseri'den aldığını, kapısının herkese açık olacağını belirterek, ulaşılabilir bir vekil olacağım dedi.