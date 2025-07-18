Ayşe Böhürler'den Başkan Büyükkılıç’a ‘Selçuklu Sergisi’ Teşekkürü

Böhürler, sergi açılışında Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Sergi açılışına, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay gibi önemli isimler de katıldı.

Böhürler: "Serginin Gerçekleşmesinde Büyükkılıç’ın Katkısı Çok Büyük"

Ayşe Böhürler, serginin gerçekleşmesinde Kayseri’nin hemşehrisi olan Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu ile Başkan Büyükkılıç’ın katkısının büyük olduğunu vurguladı. “Selçuklu mirasını korumak, medeniyetimizin köklerine sahip çıkmak demektir” diyerek bu tür projelerin önemine dikkat çekti.

Büyükkılıç: "Bu Kıymetli Mirasa Sahip Çıkan Herkesi Tebrik Ediyorum"

Başkan Büyükkılıç, kendilerine yöneltilen teşekkürlere kayıtsız kalmayarak, Kayseri’nin ve Türkiye’nin tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmanın sorumluluğunu ifade etti. “Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak, ülkemizin tarihi, kültürel mirası ve tanıtımı için her zaman elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu kıymetli mirasa sahip çıkan herkesi yürekten tebrik ediyorum” dedi.

Sergide Dikkat Çeken Eserler

Sergide, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi’nin katkılarıyla sergilenen 27 eser, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Sergi, Anadolu Selçuklu mirasını sekiz bölüm altında inceleyerek, 12. yüzyılın sonlarından kalma nadir bir Kur’an-ı Kerim, kabartma yazılar ve motiflerle süslü ceviz ağacından yapılmış siyah rahle gibi önemli eserleri içeriyor.

Anadolu Selçukluları Sergisi, hem geçmişe bir yolculuk yapma hem de kültürel mirasın korunmasına yönelik önemli bir katkı sağlıyor.