Ayşe Böhürler'den CHP'ye Atatürk'lü Tepki: 'Geldikleri Gibi Giderler'

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Böhürler, CHP’nin siyasi dilini eleştirerek şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyeti kuran felsefeden, Cumhuriyet Halk Partisi’ni bitiren felsefeye... CHP’de Genel Başkanlar değişse de en hafif tabirle kullandıkları kaba dil değişmiyor. CHP’nin ilk Genel Başkanı Mustafa Kemal Atatürk bugün yaşasaydı bu Genel Başkanlara tek cümle kullanırdı: ‘Geldikleri gibi giderler!’”

Bu açıklama, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in Özgür Özel’e yönelik “siyaseti zehirleyen bir odak haline gelmiştir” sözleriyle başlayan tepkilerin ardından geldi.
Ayşe Böhürler’in Atatürk’ün sözleriyle yaptığı çıkış, CHP’nin mevcut yönetimine yönelik eleştirileri daha da sertleştirdi. Bu açıklama, AK Parti cephesinde Özgür Özel’in söylemlerine karşı yükselen tepkilerin sembol isimlerinden biri haline geldi.

 

Haber Merkezi

