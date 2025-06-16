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  • Ayşe Böhürler'den Faizsiz Finans Vurgusu: Adil ve İnsan Merkezli Bir Ekonomi Mümkün!

Ayşe Böhürler'den Faizsiz Finans Vurgusu: Adil ve İnsan Merkezli Bir Ekonomi Mümkün!

Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, 5. Kültepe Ekonomi Zirvesi'nde yaptığı konuşmada faizsiz finansın önemine dikkat çekti. Böhürler, bu yaklaşımın yalnızca bir alternatif olmadığını, adil ve dengeli bir ekonomik yaşamın kapılarını araladığını belirtti.

Ayşe Böhürler'den Faizsiz Finans Vurgusu: Adil ve İnsan Merkezli Bir Ekonomi Mümkün!

Gelenekten Gelen İlham:
Helal kazancı ve kul hakkını öncelikli hedef olarak belirlediklerini ifade eden Böhürler, değer temelli finansal çözümleri yeniden ele almanın zamanının geldiğini vurguladı.

Yeni Bir Ekonomi Dili:
Ahilik, vakıflar ve imece kültüründen ilham alarak, yeni bir ekonomi dilinin oluşturulabileceğini söyledi. Bu mirasın, günümüz ekonomik anlayışına nasıl entegre edileceği konusunda cesaret verici bir yol haritası sundu.

Haber Merkezi

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