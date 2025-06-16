Ayşe Böhürler'den Faizsiz Finans Vurgusu: Adil ve İnsan Merkezli Bir Ekonomi Mümkün!

Gelenekten Gelen İlham:

Helal kazancı ve kul hakkını öncelikli hedef olarak belirlediklerini ifade eden Böhürler, değer temelli finansal çözümleri yeniden ele almanın zamanının geldiğini vurguladı.

Yeni Bir Ekonomi Dili:

Ahilik, vakıflar ve imece kültüründen ilham alarak, yeni bir ekonomi dilinin oluşturulabileceğini söyledi. Bu mirasın, günümüz ekonomik anlayışına nasıl entegre edileceği konusunda cesaret verici bir yol haritası sundu.