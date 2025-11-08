  • Haberler
Ayşe Böhürler'den gazeteci Agaşe'ye geçmiş olsun ziyareti

Ak Parti Kayseri Milletvekil Ayşe Böhürler, rahatsızlığından dolayı evinde tedavi gören gazeteci Yusuf Agaşe'yi evinde ziyaret etti.

Gazeteci Yusuf Agaşe'yi evinde ziyaret eden, Milletvekili Ayşe Böhürler, Agaşe ailesi'ne geçmiş olsun dilklerinde bulunurken, şu açıklamayı yaptı: ‘Önemli bir rahatsızlık geçiren gazeteci Yusuf Ağaşe’ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.’

Haber Merkezi

