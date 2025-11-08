Ayşe Böhürler'den gazeteci Agaşe'ye geçmiş olsun ziyareti

Gazeteci Yusuf Agaşe'yi evinde ziyaret eden, Milletvekili Ayşe Böhürler, Agaşe ailesi'ne geçmiş olsun dilklerinde bulunurken, şu açıklamayı yaptı: ‘Önemli bir rahatsızlık geçiren gazeteci Yusuf Ağaşe’ye geçmiş olsun ziyaretinde bulunduk. Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum.’