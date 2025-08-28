Ayşe Böhürler'den Şule Yüksel Şenler'e vefa: Mücadele ve İnancın Sembolüydü

Milletvekili Ayşe Böhürler'in Açıklamaları:

“Mücadele ve inançla geçen bir ömrün adıydı Şule Yüksel Şenler. Kalemiyle bir fikir ve anlam dünyası kurdu. Kadınların toplumsal alanda daha görünür olması için cesur bir öncüydü. İnancı, kararlılığı ve samimiyetiyle pek çok kadına yol açtı, ilham oldu. Aradan yıllar geçse de eserleriyle hâlâ vicdanımıza dokunan bir çağrı olarak yaşamaya devam ediyor. Onun bıraktığı iz, bugünün kadınlarının özgüveninde, toplumun vicdanında hâlâ hissediliyor. Öncü bir isimdi Şule Yüksel Şenler; rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

Ayşe Böhürler'in bu sözleri, Şule Yüksel Şenler'in topluma kattığı değerleri ve onun mirasının günümüzdeki etkisini bir kez daha hatırlattı.