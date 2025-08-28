  • Haberler
  • Gündem
  • Ayşe Böhürler'den Şule Yüksel Şenler'e vefa: Mücadele ve İnancın Sembolüydü

Ayşe Böhürler'den Şule Yüksel Şenler'e vefa: Mücadele ve İnancın Sembolüydü

Milletvekili Ayşe Böhürler, merhum Şule Yüksel Şenler'in ölüm yıldönümü münasebetiyle duygusal bir paylaşımda bulundu. Böhürler, Şenler'in hayatını ve eserlerini anlatarak, onun toplumsal alanda kadınların görünürlüğü için bir öncü olduğunu vurguladı.

Ayşe Böhürler'den Şule Yüksel Şenler'e vefa: Mücadele ve İnancın Sembolüydü

Milletvekili Ayşe Böhürler'in Açıklamaları:

“Mücadele ve inançla geçen bir ömrün adıydı Şule Yüksel Şenler. Kalemiyle bir fikir ve anlam dünyası kurdu. Kadınların toplumsal alanda daha görünür olması için cesur bir öncüydü. İnancı, kararlılığı ve samimiyetiyle pek çok kadına yol açtı, ilham oldu. Aradan yıllar geçse de eserleriyle hâlâ vicdanımıza dokunan bir çağrı olarak yaşamaya devam ediyor. Onun bıraktığı iz, bugünün kadınlarının özgüveninde, toplumun vicdanında hâlâ hissediliyor. Öncü bir isimdi Şule Yüksel Şenler; rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.”

Ayşe Böhürler'in bu sözleri, Şule Yüksel Şenler'in topluma kattığı değerleri ve onun mirasının günümüzdeki etkisini bir kez daha hatırlattı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

İngilizce Yaz Kampı İle İngilizce Artık Çok Kolay!
İngilizce Yaz Kampı İle İngilizce Artık Çok Kolay!
Sultan Sazlığı: Tarih ve Doğanın Buluşma Noktası
Sultan Sazlığı: Tarih ve Doğanın Buluşma Noktası
Kocaelispor - Kayserispor maçını Yasin Kol yönetecek
Kocaelispor - Kayserispor maçını Yasin Kol yönetecek
Kayseri'de 578 bin 353 kişi sinemada film izledi
Kayseri’de 578 bin 353 kişi sinemada film izledi
Başkan Büyüksimitci, 'Kayseri, üretim çeşitliliği ve kalitesiyle dünyanın birçok noktasında bilinen bir şehir haline geldi'
Başkan Büyüksimitci, “Kayseri, üretim çeşitliliği ve kalitesiyle dünyanın birçok noktasında bilinen bir şehir haline geldi”
Kayseri Kültür Yolu Festivali: Popüler Kültür ve İsraf Etkinliği
Kayseri Kültür Yolu Festivali: Popüler Kültür ve İsraf Etkinliği
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!