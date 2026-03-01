Ayşe Böhürler Hanımların Mukabelesine Katıldı

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Ramazan ayında Esentepe Mehmet Zahid Kotku-İpek Kur'an Kursu'nda düzenlenen mukabele programına katıldı.

“Bizim İçin Erdoğan Vatandır”

Programda hanımların okuduğu mukabeleye eşlik eden Böhürler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Katılımcıların da Cumhurbaşkanına selamlarını ilettiğini belirten Böhürler, bir hanımın “Bizim için Recep Tayyip Erdoğan vatandır!” sözleriyle duygularını dile getirdiğini aktardı.

Manevi Atmosferde Samimi Sohbet

Mukabele programının ardından mahalle ve ülke üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirildi. Böhürler, bu güzel mekânı mahalleye kazandıran herkese teşekkür ederek, “Allah razı olsun” dedi.

 

 

 

Haber Merkezi

Melikgazi, konut satışının en yüksek olduğu 16. ilçe
Bakan Uraloğlu, 'Türkiye'yi havacılıkta dünyada örnek bir konuma taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz'
MMG Kayseri Şubesi'nde iftarlı devir teslim
Erciyes'te kar 270 santimetreye ulaştı
Türkiye'de ilk: Arama kurtarma lojistik üssü Kayseri'de hayata geçiriliyor
İran Lideri Hamaney, ABD-İsrail Saldırılarıyla Hakka Yürüdü
