Ayşe Böhürler Hanımların Mukabelesine Katıldı

“Bizim İçin Erdoğan Vatandır”

Programda hanımların okuduğu mukabeleye eşlik eden Böhürler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti. Katılımcıların da Cumhurbaşkanına selamlarını ilettiğini belirten Böhürler, bir hanımın “Bizim için Recep Tayyip Erdoğan vatandır!” sözleriyle duygularını dile getirdiğini aktardı.

Manevi Atmosferde Samimi Sohbet

Mukabele programının ardından mahalle ve ülke üzerine samimi bir sohbet gerçekleştirildi. Böhürler, bu güzel mekânı mahalleye kazandıran herkese teşekkür ederek, “Allah razı olsun” dedi.