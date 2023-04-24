Ayşe Böhürler, ilçeleri karış karış geziyor

Ak Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, seçim çalışmaları kapsamında Kayseri'nin ilçelerini adeta karış karış geziyor.

Ak Parti 2. sıra Mikletvekili adayı gazeteci Yazar Ayşe Böhürler, kayseri'nin ilçelerini daha yakından tanımak için ilçe ziyaretlerine devam ediyor.

İlçenin sosyal ve kültürel özellikleriyle beraber, yöresel lezzetleri ve marka değerleri konusunda da bilgi edinen Ayşe Böhürler, Felahiye, Sarız, Bünyan ve Pınarbaşı ilçelerini ziyaret etti.

İlçe halkının talep ve isteklerini de dinleyen Ayşe Böhürler, farklı kesimlerden insanlarla tanışarak ilçeleri daha yakından tanıma imkanı buluyor.