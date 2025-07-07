Ayşe Böhürler: 'Kadınların Sözü Güçlüyse, Toplumun Yürüyüşü de Güçlüdür'

Kadın STK'larla Ortak Akıl Vurgusu

Programda konuşan Böhürler, kadın sivil toplum kuruluşlarının, sahadaki ihtiyaçları tespit etme ve çözüm üretme konusunda en güçlü aktörlerden biri olduğunu belirterek, kadınların sadece aile ve sosyal yaşamda değil, aynı zamanda ekonomik hayatta ve yönetişim süreçlerinde daha görünür ve etkin olması gerektiğini vurguladı.

Böhürler, özellikle girişimcilik, mesleki eğitim, kadın kooperatifleri, yerel yönetimlerde temsil ve genç kadınların güçlendirilmesi gibi başlıklarda atılabilecek somut adımları STK temsilcileriyle birlikte değerlendirdi.

“Kayseri’nin Sivil Toplum Hafızasında Kadının İmzası Var”

Toplantı boyunca kadın STK temsilcileri, karşılaştıkları sorunları, önerilerini ve beklentilerini doğrudan paylaşma fırsatı buldu. Kayseri’nin sivil toplum geleneğinde kadınların her zaman önemli bir yere sahip olduğunu belirten Böhürler, “Bu şehirde kadınlar yalnızca destek isteyen değil; çözüm üreten, yön veren, yol açan aktörlerdir. Kayseri’nin sivil toplum hafızasında kadınların güçlü bir imzası vardır” ifadelerini kullandı.

Böhürler, kadınların toplumsal rolünün güçlenmesi için merkezi yönetimden yerel yönetime, STK’lardan özel sektöre kadar her alanın iş birliği içinde çalışması gerektiğini vurguladı.

Program, ortak projeler geliştirme ve kadın odaklı sosyal politikaların daha etkin uygulanması konusunda karşılıklı istişarelerle son buldu.