Ayşe Böhürler, Kayseri'de ilgi odağı oldu

Halkın ve özellikle hanımların yoğun ilgi odağı olan Ayşe Böhürler, şeffaf odada hem halkın sorunlarını ve taleplerini dinledi hem de onlarla sorunlarına çözüm üretmeye çalıştı.

Bulunduğu ortamda halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Ayşe Böhürler, Şeffaf Odada 'atış serbest' programında çok sayıda vatandaşla görüştü.