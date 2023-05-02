Ayşe Böhürler, Kayseri'de ilgi odağı oldu

Ak Parti Milletvekili adayı Araştırmacı Gazeteci Yazar Ayşe Böhürler, Forum Avm önünde açılan şeffaf odada halkla buluştu.

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  • 02.05.2023 16:01
  • Güncelleme: 02.05.2023 16:01
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Ayşe Böhürler, Kayseri'de ilgi odağı oldu

Halkın ve özellikle hanımların yoğun ilgi odağı olan Ayşe Böhürler, şeffaf odada hem halkın sorunlarını ve taleplerini dinledi hem de onlarla sorunlarına çözüm üretmeye çalıştı.

Bulunduğu ortamda halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Ayşe Böhürler, Şeffaf Odada 'atış serbest' programında çok sayıda vatandaşla görüştü.

Haber Merkezi

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