Ayşe Böhürler, Kayseri'nin vizyonunu temsil etmeye aday
Ak Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, entellektüel birikimi, gazeteci ve yazarlık yönüyle Kayseri'yi ülke çapında ses getirecek nitelikte ulusal televizyon kanallarında Kayseri'yi temsil ediyor.
- 12.05.2023 13:56
- Güncelleme: 12.05.2023 13:56
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Ak Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, entellektüel birikimi, gazeteci ve yazarlık yönüyle Kayseri'yi ülke çapında ses getirecek nitelikte ulusal televizyon kanallarında Kayseri'yi temsil ediyor.
Ulusal televizyonlardaki siyaset programlarında hem Ak Parti politikalarını, hem de KAyseri'yi temsil gücü yüksek olan Ayşe Böhürler, aynı zamanda şehrin vizyonunu temsil etmeye de aday.
Haber Merkezi
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