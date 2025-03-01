Ayşe Böhürler: Kayseri, Teknoloji ve İnovasyonda Merkez Olacak

Kayseri’nin teknoloji ve inovasyon alanındaki potansiyelini daha da artıracak bu projenin şehre önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Böhürler, girişimcilere sunulacak geniş ekosistemin Türkiye’nin teknolojik gelişimine büyük ivme kazandıracağını belirtti.

Böhürler "Ar-Ge’den yazılıma, savunma sanayinden yapay zekâya kadar birçok alanda yeni başarı hikâyeleri burada yazılacak. Erciyes Teknopark, Kayseri’yi teknoloji üssü haline getirme hedefimizin en önemli yapı taşlarından biri olacak. Bu projeyle, genç girişimcilerimiz ve inovasyon odaklı firmalar için çok daha geniş bir araştırma-geliştirme alanı oluşturuyoruz" dedi.

Kayseri, Teknoloji ve Girişimcilikte Öncü Şehir Olacak

Erciyes Teknopark TGB-2 projesinin tamamlanmasıyla birlikte, şehrin sanayi ve üretim gücüne entegre bir teknoloji ekosistemi oluşacak. Özellikle yazılım, savunma sanayi, yapay zekâ ve biyoteknoloji gibi stratejik sektörlerde faaliyet gösterecek girişimcilere yeni fırsatlar sunulacak.

Kayseri’nin sadece sanayi ve ticaretin değil, aynı zamanda ileri teknoloji ve inovasyonun da merkezi olacağını belirten Böhürler, "Şehrimizin ekonomik ve teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacak bu projeyi yakından takip ediyoruz. Kayseri’yi teknoloji üssü haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin yüksek teknoloji ve katma değerli üretim hedeflerine önemli bir katkı sağlayacak Erciyes Teknopark TGB-2 projesinin, bölgesel kalkınma ve istihdam açısından da büyük bir fırsat yaratacağı vurgulandı.

