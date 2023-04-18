Ayşe Böhürler, Kayseri'yi Ulusal kanallarda temsil ediyor

Ak Parti Kayseri 2. sıra Milletvekili Adayı gazeteci yazar Ayşe Böhürler, Ak Parti ve Kayseri misyonunu ulusal haber kanallarında anlatıyor.

Ayşe Böhürler neredeyse her gün bir ulusal haber kanalında Ak Parti Kayseri Milletvekili adayı olarak fikir beyan edip, Kayseri ile ilgili yapacakları konusunda bilgiler veriyor.

TvNet'teki Türk Kahvesi programının da yapımcı ve sunucusu olan Ayşe Böhürler, en son HaberTürk televizyonunda Kübra Par'ın sunduğu 'açık ve net' programına konuk oldu.