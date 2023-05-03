Ayşe Böhürler, Milli Görüş duayenleriyle bir araya geldi

Milli Nizam Partisi ve Milli Selamet Partisi Kayseri Teşkilatında görev alan Milli Görüş’ün aksaçlılarından İl Başkanlığı yapmış olan 90 Yaşındaki Abdurrahman Satoğlu, 72 yaşındaki Kenan Mutlu, Şifa Türkmen ve Akıncılar Gençlik Derneği mensuplarından kalabalık bir grupla bir araya gelen Milletvekili Adayı Ayşe Böhürler, ‘Milli Görüş davasının konuşulduğu bir evde büyüdüğünü’ ifade ederek, bu sağlıklı altyapıyı hazırlayan, bu davanın büyüklerine saygı ve minnet duyduğunu belirtti.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın da katıldığı yemekli toplantıda, Milli Nizam Partisi Gençlik kollarında görev alarak bu davanın savunuculuğunu yaptığını belirten eski MSP İl Başkanlarından Kenan Mutlu, Erbakan Hoca’nın ‘bir gün Ayasofya minarelerinden ezan sesi yükselirse, biliniz ki Türkiye’de Milli Görüş iktidara gelmiştir’ sözünü hatırlatarak 1977 yılındaki seçim sloganlarının, ‘bizim zaferimizden kimseler gocunmasın, biz rahmet unsuruyuz, ihyalara memuruz, yıkmaya değil billah yapmaya geliyoruz’ olduğunu ifade etti.

Ayrıca Milli Görüş’ün Kayseri teşkilatlanmasında da önemli görevler alan eski il başkanlığı ve belediye başkanlığı da yapmış olan Ayşe Böhürler’in amcası Yusuf Aydın da Milli Selamet döneminde ve geçmişte yapılanlar ve teşkilatlanma için verilen gayretlerden bahsederek, yeğeni Ayşe Böhürler’e sahip çıkan Kayserililere teşekkür etti.

Toplantıda bir konuşma yapan eski Akıncılardan Oğuz Memiş ve Akıncılar Derneği Kayseri temsilcisi Faruk Hasetçi, katılımcılara teşekkür ederek, bu seçimin önemine yönelik konuşmalar yaptılar.

