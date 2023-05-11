Ayşe Böhürler, STK Temsilcileri ile bir araya geldi

İlim Yayma Cemiyeti ev sahipliğinde gerçekleşen bu toplantıya ERÜ İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şahin Güven toplantıya başkanlık yaptı. Şahin, Kayseri’de aktif kişi ve kurumlara topluma faydalı, kalıcı ve hayırlı çalışmaları için teşekkür ederek misafirleri takdim etti. İlk sözü alan Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Dernek Başkanı Ahmet Taş, sivil toplumun Türkiye tarihinde ve Kayseri özelinde önemine değinerek konuşmasını sivil toplum örgütlerini dikkate alan iktidarların daha güçlü bir yönetime, kaale almayan iktidarların ise zayıf bir hale geldiğine vurgu yaptı.

Ev sahipliği yapan İlim Yayma Cemiyeti Başkanı Oğuz Memiş ise, şehirde sadece öğrencilere eğitim ve barınma sağlamakla yetinmediklerini, ülkede sıkıntılı dönemlerde istikrarı, güveni ve huzuru korumak için halka öncülük ettiklerini belirtti.

15 Temmuz’da sokağa inmeye öncülük ettiklerini, 17 Aralık 2016'da Kayseri’de terör saldırısı ile şehit edilen askerlerimiz için 1 km’lik Türk bayrağıyla teröre karşı tepki gösterdiklerini dile getirdi.

Milletvekili adayı Ayşe Böhürler ise: “Sivil toplum kuruluşları bizler için kıymetli. Ak Parti kurulduğundan beri sivil toplumla birçok başarılara imza atmıştır ve bundan sonra da devam edecektir. Anadolu ruhu önemli. Maneviyat merkezli, Mevlana’nın pergel metaforu gibi gerekli ve bizleri sağlam zeminde tutar.” dedi. Ayrıca yılda 3-4 kez sorunları, talepleri dile getirmek için sivil toplum kuruşları ile bir araya gelmeyi taahhüt etti.

Kızılay Kayseri Şube Balkanı Cafer Beydilli ise Kızılay'ın çalışmalarından ve yeni açılan şubelerle hizmet alanını genişlettiklerinden bahsederek herkesin desteklerini beklediklerini ifade etti.

Gönüllü Kuruluşlar Dernek Başkanı Ahmet Taş zamanın şartlarını ve insan haklarını temel alan yeni bir anayasa çalışması tavsiyesinde bulundu.

Av. Fevzi Konaç ise samimiyetin ve gençliğin kaybedilmemesi üzerinde durarak acil ve kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini belirtti.

Milletvekili Taner Yıldız ise sivil toplum kuruluşlarının halka daha yakın olduğu, derinlemesine gözlemler yapabildiği için önemsediklerini ifade etti.

Toplantıya İHH Kayseri Şube Başkanı Ali Mazıcıoğlu, Şehit Furkan Doğan Yükseöğretim Yurt Müdürü Atabay Çelik, Cihannüma Genel Başkan Danışmanı ve Beytul Maktis Başkanı Av. Fevzi Konaç, Hilal Der Başkanı Celil Tekcan, İlim Hikmet Vakfı Başkanı Fatih Kaya, Mimar ve Mühendisler Grubu Başkanı Sefa Karademir, İlim Yayma Cemiyeti ve Kimder yönetim kurulu üyesi Ali Aydın, İMH Kayseri Derneği Başkanı Soner Beşparmak ve EDP Kayseri Sekreteri Fazıl Demirkol, Atib Kayseri temsilcisi Tayfur Ünal, Mazlumder yönetim kurulu üyesi Ebubekir Atik, ilim Yayma Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Karacalar, Hak İş Kayseri Temsilcisi Serhat Çelik, Hizmet İş Feyyaz Ünal, Kimder başkan yardımcısı ve MÜSİAD yönetim kurulu üyesi Ahmet Yurtlu, TKMM temsilcisi Adnan Evsen, Eğitim Birsen Şube Başkanı Mehmet Emin Aslantürk, Hayat Vakfı mütevelli heyeti üyesi Mustafa Aydın, İYC Adana Onur kurulu üyesi Mustafa Keleş, İYC Eğitim koordinatörleri Mustafa Piriş, Kayseri Gündem yazarı ve ÍYC eğitim komisyonu üyesi Murat Serim, ERVA projesi yönetim kurulu üyesi Mustafa Balaban, Ak Parti il başkan yardımcısı Mustafa Adıyaman , Erciyes kadın platformu başkanı Zehra Taş, Salı Grubu gönüllüsü Gönül Memiş, Hatice Evsen, Kübra Dolaş, Ribat Hanımlar Komisyonu başkanı Tenzile Çakmak, Kızılay Kayseri Hanımlar Komisyonundan Rabia Öcalan, MMG Başkan Yardımcısı ve Ílim Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ceylan ve Erciyes Kadın Platformu üyeleri katıldı.