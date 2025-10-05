Ayşe Böhürler Sumud Yolcularını Karşıladı: Cesaret ve Umuda tanık oldu

İstanbul Havalimanı’nda yaşanan karşılaşma, sadece bir karşılama değil; bir direnişin, bir inancın ve bir umudun yeniden doğuşuydu. Kayseri AK Parti Milletvekili Ayşe Böhürler, Gazze’den dönen Sumud Filosu yolcularını karşılamak üzere alandaydı. Ancak onun varlığı, sıradan bir protokolün ötesindeydi.

Böhürler, her biriyle tek tek konuştu. Dinledi. Anladı. Sumud’un ne demek olduğunu, sadece kelimelerle değil, gözlerdeki kararlılıkla hissetti. “Sumud; asla vazgeçmemek, her şeye karşı direnmek demek,” diyordu yolcular. Ayşe Böhürler ise bu direnişin Türkiye’deki sesi oldu.

Türkiye’den yola çıkan 36 yürekli insan, Filistin’in sarsılmaz inancını ve umudunu dünyaya taşıdı. Sumud Filosu, Gazze kıyılarına en çok yaklaşan filo olmanın ötesinde, Ayşe Böhürler’in ifadesiyle “bizi daha fazlasına inandıran bir umudun adı” oldu.

Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın da alanda bulunması, bu karşılamayı daha da anlamlı kıldı. Ancak bugün, Ayşe Böhürler’in tanıklığıyla Sumud’un hikâyesi, Türkiye’nin vicdanında daha derin bir yer edindi.