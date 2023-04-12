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Ayşe Böhürler: Türkiye'nin 100 yıllık rüyalarını gerçekleştirecek olan Ak Parti'dir
28. Dönem Ak Parti Kayseri Milletvekili Adayı Ayşe Böhürler, Türkiye'nin 100 yıllık rüyalarını ancak Ak Parti'nin gerçekleştirebileceğini ifade etti.
- 12.04.2023 12:57
- Güncelleme: 12.04.2023 12:57
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Ak Parti Kayseri 2. sıra Milletvekili adayı Ayşe Böhürler, Kayseri'de 1926 yılında açılan uçak fabrikasının, gelen baskılara dayanamayarak uçak üretimini sürdüremediğini belirttiği sosyal medya açıklamasında, bugün milli iha ve sihalarımızın semalarda olduğunu, yakında Milli Muharip Uçağımızın da aralarına katılacağını paylaştı.
Haber Merkezi
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