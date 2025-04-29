Ayşe Böhürler: 'Türkiye Yapay Zekâ ve Teknolojide Güçlü Bir Gelecek İnşa Ediyor'

Program kapsamında, Togg’un Trutek Yerleşkesi’nde yapay zekâ uygulamaları üzerine sunumlar dinlendi ve laboratuvarlarda detaylı incelemeler yapıldı. Böhürler, ziyarete ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Togg, sadece bir otomobil markası değil, aynı zamanda Türkiye’nin teknoloji vizyonunun bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Kuantum Bilgisayardan Yerli Savunma Teknolojilerine

Ziyaretler kapsamında, TOBB Üniversitesi'nde akademi ve sanayi iş birliğiyle yürütülen yapay zekâ projeleri hakkında da bilgi alındı. Burada, Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanındaki ilerlemesini simgeleyen ilk kuantum bilgisayarı QUANT tanıtıldı.

Böhürler, QUANT hakkında, “Türkiye’nin bilimsel araştırmalarda ve ileri teknolojilerde geldiği seviyeyi görmek bizler için büyük bir gurur kaynağı oldu” dedi.

Ayrıca Baykar’ın yerli ve millî savunma teknolojilerine yön veren yapay zekâ çalışmaları da komisyon tarafından yerinde incelendi. Bu alandaki gelişmelerin, Türkiye'nin savunma ve teknoloji alanında bağımsızlık hedeflerine önemli katkı sağladığı vurgulandı.

Ayşe Böhürler, ziyaretlerin sonunda, “Ülkemizin teknoloji hamlesine katkı sunan tüm kurumlarımızla iftihar ediyoruz. Türkiye, yapay zekâ ve ileri teknoloji alanlarında emin adımlarla yoluna devam ediyor” açıklamasında bulundu.