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Ayşe Hatun Dindar'dan Türkiye Şampiyonası'nda Gümüş Madalya

Kütahya'da düzenlenen Aycan Önel U14 Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil eden Ayşe Hatun Dindar, gülle atmada Türkiye ikincisi olarak önemli bir başarıya imza attı.

Ayşe Hatun Dindar'dan Türkiye Şampiyonası'nda Gümüş Madalya

19-21 Haziran tarihleri arasında Kütahya Atletizm Pisti’nde gerçekleştirilen şampiyonada mücadele eden Ayşe Hatun Dindar, gülle atma branşında 10.17 metrelik kişisel en iyi derecesini elde ederek Türkiye ikinciliğini kazandı ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Başarılı sporcu, disk atma branşında da Türkiye yedincisi olarak şampiyonayı iki önemli dereceyle tamamladı.
Ayşe Hatun Dindar’ın elde ettiği başarı, spor camiasında sevinçle karşılanırken, antrenörü Özge Tepedaş da sporcusunun gelişiminde gösterdiği katkıyla takdir topladı.
Yetkililer, başarılı sporcu ve antrenörünü tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Haber Merkezi

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