‘Ayşe Tatile Çıksın’ parolasıyla başlayan 2’nci Barış Harekâtı’nın 51’inci yıldönümü

Kıbrıs Türkü'ne yönelik katliamlara son vermek için Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Temmuz 1974'te Mutlu Barış Harekatı'na başladı. 14 Ağustos 1974'te 4 numaralı Zafer Harekât Planı yürürlüğe konularak 'Ayşe Tatile Çıksın' parolasıyla 2'nci Barış Harekâtı'na başlandı.

Kıbrıs Türkü’ne yönelik insanlık dışı katliamlara son vermek için Türk Silahlı Kuvvetleri, 20 Temmuz 1974’te Mutlu Barış Harekâtı’na başladı. Harekâtta Mehmetçik, Rum terör örgütü EOKA’ya karşı kahramanca mücadele verdi. 25 Temmuz ve 13 Ağustos’ta 1’inci ve 2’nci Cenevre Konferansı’nda Rum ve Yunan taraflarının uzlaşmaz tutumu üzerine “Ayşe Tatile Çıksın!” parolasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri, tekrar harekete geçti. 14 Ağustos 1974’te 4 numaralı Zafer Harekât Planı yürürlüğe konularak 2’nci Barış Harekâtı’na başlandı.

Milli Savunma Bakanlığı harekatın 51inci yıldönümü sebebiyle paylaşımda bulunarak: “Harekâtın 51’inci yılında vahşice katledilen Kıbrıs Türkü soydaşlarımızı, şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anıyor; hayattaki gazilerimize de sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz” ifadelerine yer verdi.

