Ayşe Uzunlu, “Türk kadını siyasi hayatta hak ettiği yerde değil”

Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şubesi, Kadın İşbirliğini Geliştirme Derneği ve Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri Şubesi tarafından 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilmesinin 91’inci yıldönümü kapsamında basın açıklaması düzenlendi. Program kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı, bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve Türkiye’nin ilk kadın milletvekili Ferruha Güpgüpoğlu da saygıyla anıldı.

Kadınların eğitim, sosyal ve siyasal haklarının genişletilmesinde Kurtuluş Savaşı’nda kadınların katkısının temel oluşturduğunu, 1926’da Medeni Kanun’un kabulü, 1930’da Belediye Kanunu ve 1933’te Köy Kanunu ile birlikte kadınların sosyal, siyasal haklarının genişletildiğini ifade eden ve 5 Aralık 1934’te Milletvekili Seçme ve Seçilme Hakkı’nın tanınmasıyla kadınların kamusal hayata katılımının ivme kazandığını belirten Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu, “5 Aralığın önemi yalnızca yasal hakkın tanınmasında değil, bu hakkın arkasındaki uzun soluklu sivil mücadelede yatıyor. Siyasi hakların sürekli gündemde tutulması, hem basını hem muhalifleri hem de hükümeti zorlayıcı çalışmaların yapılması, aydınlarla birlikte kamuoyunun yaratılması, Atatürk döneminin reformlarıyla birleşerek kadınların siyasi haklarını kullanabilmelerini mümkün kılmıştır. Kadın ve erkek eşitliğinin sağlanması, ülkemizin kuruluş felsefeleri arasındadır, Türk kadınları olarak toplumsal ve siyasal yaşamda hak ettiğimiz yeri almalıyız. Türk kadınlarını bilinçlendirmeli, eğitmeliyiz. Kadınsız inkılap, mümkün değildir. Kayserili Ferruha Güpgüpoğlu, Türkiye’nin ilk kadın milletvekilleri arasına girmiştir. Milletvekili olmasında; Kurtuluş Savaşı’nda Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti ve Kadınlar Çarşısı’nda cepheye malzeme götürmek üzere örgütlediği kadınlar ile birlikte göstermiş olduğu mücadelenin önemi büyüktür” diye konuştu.

“KADINA BASKI VE ŞİDDET HİÇ OLMADIĞI KADAR ARTIŞ GÖSTERDİ”

Kadınlar siyasi ve sosyal yaşamda beklenen aktifliğe ulaşamadığını ve geçmiş dönemlere kıyasla kadınların daha fazla sosyal baskı ve şiddete maruz kaldığını vurgulayan Uzunlu, “Günümüzde bu hakların korunması ve genişletilmesi adına mücadelemiz devam etmektedir ancak kadınlarımız daha önceleri hiç olmadığı kadar sosyal baskı, şiddet ve cinayete maruz kalmaya başlamıştır. Ekonomik problemler de kadınların üzerindeki baskıyı artırmakta ve kadınların sosyal ve siyasal hakları bazı kesimleri rahatsız etmektedir. Kadınlardan beklenen bakım emeği ve ev içi roller, siyasi ve sosyal yaşamdaki aktifliğini kısıtlamaktadır. Ekonomik zorluklar, siyasi eğitim ve mentorluk, siyasi hayatın içerisinde olmayı engellemektedir. Kadın adaylar, görünürlük ve kapasite sıkıntısı yaşamaktadır. Kampanya süreçlerinde eşitlikçi bir destek bulunamamaktadır, kadınlar hem sokakta hem de dijital ortamda cinsiyetçi saldırılara maruz kalmaktadır. Medyada kadın siyasetçilere yönelik cinsiyetçi dil, görünüşe odaklanan haberler ve başarıların küçümsenmesi, kamu algısını etkilemekte ve kadınların meşruiyetini zayıflatmaktadır. Parti içi aday belirleme süreçlerinde erkek ağlarının ve yerleşik erkek aday tercihinin etkisi, kadınların üst sıralarda yer almasını engellemektedir. Türkiye’de bazı partilerde kota uygulamaları olsa da bunların kapsamı, uygulanma biçimi ve yaptırım mekanizmaları sınırlı kalmakta ve bu da temsilci/kalıcı artışı sağlamamaktadır. Aday sıralaması, bölgesel dinamikler ve yerel siyaset kültürü de kadınların seçilme şansını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Siyasette önemli çalışmalara imza atan kadınların siyasi temsildeki konumları maalesef ki istenen düzeye ulaşamamıştır. Seçilenler de kadın hakları konusunda siyasi partilerinin söylemlerinin ötesine geçememekte, kadın haklarını savunmada yetersiz kalmaktadırlar” şeklinde konuştu.