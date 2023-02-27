Azerbaycanlı çocuktan yürekleri ısıtan mektup

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Azerbaycan'dan Elbistan'a gönderilen yardım kutularının içinden çıkan mektup duygulandırdı. 10 yaşındaki Duygu kendi el yazısıyla duygularını aktardığı mektupta, Keşke biz de orada olabilseydik. Bir taş kaldırabilirdik. Sizin gözünüzün yaşını silebilirdik ifadelerine yer verdi.

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  • 27.02.2023 11:52
  • Güncelleme: 27.02.2023 12:02
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Azerbaycanlı çocuktan yürekleri ısıtan mektup
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından Azerbaycan’dan Elbistan’a gönderilen yardım kutularının içinden çıkan mektup duygulandırdı. 10 yaşındaki Duygu kendi el yazısıyla duygularını aktardığı mektupta, "Keşke biz de orada olabilseydik. Bir taş kaldırabilirdik. Sizin gözünüzün yaşını silebilirdik" ifadelerine yer verdi.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından afet bölgelerine yardımlar yurt içi ve yurt dışından devam ediyor. Ülke geneli ve birçok ülkelerden depremzedeler için yardım malzemeleri gelirken, Elbistan ilçesine Azerbaycan’dan gelen yardım kolilerinden çıkan mektup ise görevlileri duygulandırdı. 10 yaşındaki Duygu’nun yazdığı duygu dolu mektupta, "Ben 10 yaşındayım. İsmim Duygu. Ben Türk çocuklarına sabretmelerini söylemek istiyorum. Allah büyüktür, herkesin neye gücü yetiyorsa yardım etsinler. Biz sıcak evlerimizde otururken, kardeşlerimiz ve ablalarımız, büyüklerimiz, yaşlılar, çocuklar soğukta kalmışlar. Keşke biz de orada olabilseydik. Bir taş kaldırabilirdik. Sizin gözünüzün yaşını silebilirdik. Biz Azerbaycan halkı her zaman sizin yanınızdayız. Sabredin, Türk kardeşlerimiz ve bacılarımız" ifadeleri yer aldı.

İHA

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