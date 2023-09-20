Baba Akın Çoban: “Arkanızdaki Erciyes, ciğerlerimdeki yangını söndüremez”

Adalet Bakanlığı’nın duymasını istiyorum. Bu insanlar 3 yıl, 5 yıl içeride yatıp da geri dışarı çıksın istemiyoruz. Bu zanlı, bu cani insan değil. Bu cinayet hunharca bir katliamdır. Ayaklarım titriyor, ciğerlerim yanıyor, arkanızdaki Erciyes benim içimdeki yangını söndüremez” dedi.

Kayseri’de 18 yaşındaki Edanur Çoban; 13 Eylül Perşembe gününün akşam saatlerinde eski sevgilisi tarafından sokak ortasında internetten satın aldığı tüfekle öldürülmüştü. Öldürülen genç kız Edanur Çoban’ın hakkının aranması için bugün Cumhuriyet Meydanı’nda eylem gerçekleştirildi. Eyleme; Kayseri Barosu Başkanı Ali Köse, CHP İl Başkan Yardımcısı Niyazi Ünalmış, Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu, avukatlar, STK temsilcileri, Çoban ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Çok derin bir acı yaşadıklarını ve acılarını susarak haykırdıklarını söyleyen Türk Kadınlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Ayşe Uzunlu, “18 yaşındaydı, internetten bir tıkla alınan bir silahla öldürüldü. Adalet okuyacaktı, gardiyan olacaktı. Şimdi cennette bir kuş oldu. İçimiz yanıyor, şimdiye kadar anlattık ama anlamadılar. Konuştuk, duymadılar. ‘Yasaları uygulayın’ dedik, uygulamadılar. Şimdi bizim susma zamanımız. Buradaki bütün kadınlar, erkekler olarak susarak haykırıyoruz acımızı, çok derin bir acı yaşıyoruz” dedi.

‘KIZIMA BUNU YAPAN GÜN YÜZÜ GÖRMESİN’

Eda’nın sadece kendilerinin değil; aynı zamanda bütün Türkiye’nin çocuğu olduğunu söyleyen Edanur’un annesi Tuğba Çoban, “Devletime sesleniyorum. Artık Eda benim değil; Türkiye’nin çocuğu, Kayseri’nin çocuğu. Bütün hakimlerime, savcılarıma ve cumhurbaşkanıma sesleniyorum; çocuğuma bunu yapanlar içeriden çıkmasın, gün yüzü görmesin. Benim Eda’m gün yüzü göremedi, onlar da görmesin. Benim çocuğum okuyacaktı, ben ne hazırlıklar yapmıştım. İki valiz kıyafet almıştım. Etiketi üstündeydi halâ, her şeyi kaldı benim çocuğumun. Ben bunu hak etmedim, Eda bunu hak etmedi” diye konuştu.

‘İÇİMDEKİ YANGINI ARKADAKİ ERCİYES SÖNDÜREMEZ’

İçinde duyduğu acının tarif edilemez olduğunu söyleyen ve başka ailelerin de canının yanmasını istemediğini belirten Edanur’un babası Akın Çoban, “Kızım daha 18 yaşındaydı. Adalet Yüksekokulu’nu kazanmıştı, ‘adalet sağlayacağım baba’ demişti. Yarım kaldı umutları, tükendi. Kızım belki gardiyan, belki hakim olacaktı, adalet sağlayacaktı. Kızım bunu hak etmedi. Bütün bürokratların duymasını istiyorum; Adalet Bakanlığı’nın duymasını istiyorum. Yüce Türk milletinin adaletine inanıyorum, Allah’ın adaleti de daha büyük. Biz burada reklam yapmıyoruz, sadece sesimizi duyurmak istiyoruz. Başka Edaların, ailelerin canı yanmasın istiyoruz, sesimizi duyurmak istiyoruz. Kaymakamlar, vali, bürokratlar, cumhurbaşkanım, herkes sesimizi duysun. Bunlara göz yumulmasını istemiyoruz. Bu insanlar 3 yıl, 5 yıl içeride yatıp da geri dışarı çıksın istemiyoruz. Bu zanlı, bu cani insan değil. Bu cinayet hunharca bir katliamdır. En yüksek derecede ağırlaştırılmış müebbet istiyoruz. Gün yüzü görmesin, dışarı çıkarsa yine aynısı olacak çünkü psikolojisi bozuk. ‘Kafam dağınık, bunalımdayım’ diyor, niye kendisine zarar vermiyor? Ayaklarım titriyor, ciğerlerim yanıyor, arkanızdaki Erciyes benim içimdeki yangını söndüremez” ifadelerini kullandı.