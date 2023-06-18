Baba-kız aynı amaç için AYT'ye girdi
ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu sona erdi. 43 yaşındaki baba ile 17 yaşındaki kızı birlikte sınava girdi.
- 18.06.2023 15:46
- Güncelleme: 18.06.2023 15:46
- 32
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum AYT, saat 10.15'te başladı, 13:15’de sona erdi. Kayseri’de baba Ali Koç (43) ve kızı Rabia Koç (17) ise aynı amaç için sınavda ter döktü.
Baba Koç, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde kızı ise Rauf Denktaş Ortaokulu’nda sınava girdi. Baba, İlahiyat Fakültesi’ni, kızı Rabia Koç ise Uludağ Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ni kazanmak istiyor.
Baba Ali Koç, sınavı babalar gününe denk gelmesi nedeniyle kızına hediye anlamında gerçekleştirdiğini söyledi.
1ha
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN