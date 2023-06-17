Baba-oğul aynı amaç için YKS'de ter döktü

 2023 YKS sınavının ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) sabahki oturumunda 44 yaşındaki baba ile 20 yaşındaki oğlu birlikte sınava girdi.

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  • 17.06.2023 20:36
  • Güncelleme: 17.06.2023 20:36
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Baba-oğul aynı amaç için YKS'de ter döktü

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (2023 – YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sabah yapıldı. Kayseri’de baba Ömer Atik (44) ve oğlu Şaban Atik (20) ise aynı amaç için sınavda ter döktü. 

Baba Atik, Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi’nde oğlu ise Kadir Has Ortaokulu’nda sınava girdi. Baba adalet yüksekokulunu, oğlu Şaban Atik de polis yüksekokulunu kazanmak istiyor.

1ha

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