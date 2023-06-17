Baba-oğul aynı amaç için YKS’de ter döktü

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nın (2023 – YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sabah yapıldı. Kayseri’de baba Ömer Atik (44) ve oğlu Şaban Atik (20) ise aynı amaç için sınavda ter döktü.

Baba Atik, Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi’nde oğlu ise Kadir Has Ortaokulu’nda sınava girdi. Baba adalet yüksekokulunu, oğlu Şaban Atik de polis yüksekokulunu kazanmak istiyor.