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  • Baba ve oğulun öldüğü olayla ilgili 4 sanık yeniden yargılandı

Baba ve oğulun öldüğü olayla ilgili 4 sanık yeniden yargılandı

Buğdaylı Mahallesinde İ.A. ile oğlu Y.E.A.'nın öldüğü olayla ilgili ceza alan 4 sanığın yeniden yargılanması yapıldı.

Baba ve oğulun öldüğü olayla ilgili 4 sanık yeniden yargılandı

Olay 27 Mayıs 2022 tarihinde Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesinde meydana geldi. Olayda Y.E.A. ile daha önce soyadını değiştiren babası İ.B.’nın ölümüne sebebiyet verme suçuyla yargılanan F.D., E.D., A.D. ve U.D. 37,5’er yıl hapis cezası aldı. Yargıtay Ceza Dairesi’nin bozma kararının ardından sanıklar yeniden yargılandı.

Tutuklu sanıkların duruşmaya cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilgi Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. 

Mahkeme heyeti A.D. ile E.D.’ye verilen cezayı 12’şer yıl 6’şar ay, U.D. ve F.D.’nin cezalarını 15’er yıla indirip, İ.B.’ye yönelik eylemlerinden dolayı önceki kararını tekrarlayarak toplamda 27’şer yıl 6’şar ay hapis cezasına karar verdi. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

Haber Merkezi

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