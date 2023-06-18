Babalar Günü'nde anlamlı şenlik

Talas Belediyesi tarafından Babalar Günü'nde düzenlenen Uçurtma Şenliği'nde aileler unutulmaz bir gün yaşadı.

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  • 18.06.2023 15:44
  • Güncelleme: 18.06.2023 17:42
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Babalar Günü'nde anlamlı şenlik
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi tarafından Babalar Günü’nde düzenlenen Uçurtma Şenliği’nde aileler unutulmaz bir gün yaşadı.

Ali Dağı 360 Yeşil Alan’da düzenlenen Uçurtma Şenliği’nde çeşitli renklerdeki uçurtmalar gökyüzünde görsel şölen oluşturdu. Ailelerin bir araya gelerek unutulmaz bir gün yaşadığı şenlikte onlarca uçurtma gökyüzüne bırakıldı. Babalar çocuklarıyla beraber uçurtma uçurmanın keyfini yaşadı. Uçurtma Şenliği’nin çok güzel bir uygulama olduğunu söyleyen Abdullah Aytekin, “Gençler ve çocuklar kaynaşıyorlar. Bu örnek bir davranış, hizmet. Ortam iyi, katılım da çok iyi. İnsanlar cıvıl cıvıl ve böyle bir şeye de ihtiyaç duyuyorlarmış. Çocukların da en çok sevdiği şey zaten uçurtma uçurmak. Bunu her yerde bulamıyoruz. Yani özellikle arasan bulamazsın. Tek başına uçursan bir anlamı yok. Ancak çocuklar hep birlikte, karnelerini almışlar. On numara bir hareket olmuş” şeklinde konuştu.

4 çocuğu ile birlikte uçurtma uçurmaya gelen Fatih Çelik, “Talas Belediyesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Evde ne yapalım diye düşünüyorduk. Böyle bir etkinlik varmış. Geldik, sıramızı bekledik. Uçurtmamızı aldık, şapkalarını da aldık, teşekkür ederiz. Etkinlik gayet güzel ve hoş. Ortam gayet iyi, sadece biraz yoğun. Sıra var ama hızlı geliyor. 10 dakika içerisinde hallettik” ifadelerini kullandı.

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İHA

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