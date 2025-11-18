  • Haberler
Babasını bıçaklayarak öldüren şüpheli, işyeri çatısında yakalandı

Kayseri Erenköy Mahallesi'nde tartışma sonucu babası H.E.'yi bıçakla yaralayarak ölümüne neden olan F.A.E.(24), polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olay, Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Dağyeli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; F.A.E.(24) ile babası H.E.(61) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonucunda oğlu F.A.E.(24) tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan H.E.(61) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlileri tarafından “Bıçakla Kasten Öldürme” olayı ile ilgili olarak bahse konu olayı gerçekleştirerek olay yerinden kaçtığı tespit edilen şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda; farklı tarihlerde 4 ayrı kez Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi görmüş olan F.A.E.(24) isimli şüpheli şahıs saklandığı bir iş yerinin çatısında suç aleti bıçak ile birlikte ekipler tarafından yakalandı. Şüpheli hakkında “Kasten Öldürme” suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

