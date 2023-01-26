Babasının sahibi olduğu ticari taksinin şoförünü öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası verildi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde babasının sahibi olduğu ticari taksinin şoförünü tabancayla başından vurarak öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası verildi.

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  • 26.01.2023 18:57
  • Güncelleme: 27.01.2023 02:31
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Babasının sahibi olduğu ticari taksinin şoförünü öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası verildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde babasının sahibi olduğu ticari taksinin şoförünü tabancayla başından vurarak öldüren sanığa 18 yıl hapis cezası verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık E.T. katılırken, tutuksuz yargılanan babası A.T. katılmadı. Müştekilerin katılmadığı duruşmada, taraf avukatları yerini aldı. Cumhuriyet Savcısı, sanık E.T.’nin ‘kasten öldürme’ ve ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçlarından cezalandırılmasını, tutuksuz sanık A.T.’nin ise beraatına karar verilmesini istedi. Duruşmada savunma yapan E.T., ”Pişmanım. Önceki beyanlarımı tekrar ediyorum. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti tarafından yapılan yargılama sonucunda, sanık E.T. hakkında ‘kasten öldürme’ ve ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçlarından toplamda 18 yıl hapis bin 200 TL’de para cezası verilmesine hükmedilirken, sanık A.T. hakkında üzerine atılı bütün suçlardan beraat verilmesine hükmedildi.

Olay

Edinilen bilgiye göre, taksi sahibi A.T.’nin oğlu E.T. (18), şoförleri olan Musa K. ile telefonda alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. İddiaya göre telefon görüşmesinin ardından E.T., Musa K.’nin kullandığı 38 T 0291 plakalı taksiyi ilçeye bağlı Kılıçaslan Mahallesi Molla Sokak üzerinde durdurdu. Burada E.T., yanında bulundurduğu tabanca ile Musa K.’nin başına tek el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, ağır yaralanan Musa K. ise ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı. Şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli E.T.’yi saklandığı evde suç aleti ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen katil zanlısı E.T. ve taksi sahibi baba A.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İHA

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