Baca yangını paniğe neden oldu

Kırşehir’de bir binanın çatısında çıkan baca yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın Ahi Evran Mahallesi 737. Sokakta meydana geldi. Bir otelin de aralarında bulunduğu binanın çatı katı henüz belirlenemeyen sebeple alev aldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın; ekiplerin yoğun çabası sonrası büyümeden söndürülürken yangınla ilgili inceleme başlatıldı.