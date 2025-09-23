  • Haberler
  • Gündem
  • Badminton sporcuları Hırvatistan'dan 3 altın 1 gümüş madalyayla döndü

Badminton sporcuları Hırvatistan'dan 3 altın 1 gümüş madalyayla döndü

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te düzenlenen Gençlik Açık Badminton Turnuvasına Kayseri'den giden Ravzanur Çoşar, Medine Ecrin Şahin ile Ravzanur Çoşar Çift altın, Zümra Çetintaş ve Elif Karakuş ikilisi gümüş madalya kazandılar.

Badminton sporcuları Hırvatistan'dan 3 altın 1 gümüş madalyayla döndü

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te 18-21 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenen 12’inci Li-Ning Zagreb Gençlik Açık Badminton Turnuvasında  Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında seçilen, U 11 kategorisinde mücadele eden sporculardan; Ravzanur Çoşar tek kızlar kategorisinde, Medine Ecrin Şahin ile Ravzanur Çoşar ise çift kızlar kategorisinde birinci oldular.  Kayserili Sporcu Zümra Çetintaş ile Elif Karakuş ikilisi ise çift kızlar kategorisinde ikinci oldu. Kayserili sporcular Hırvatistan’tan 3 altın, 1 gümüş madalya kazandılar.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

ERÜ'den 31 Öğretim Üyesi 2024 'En Etkili Bilim İnsanları' Listesinde Yer Aldı
ERÜ’den 31 Öğretim Üyesi 2024 “En Etkili Bilim İnsanları” Listesinde Yer Aldı
Tarem Geleneksel Sanatları Yaşatmaya Devam Ediyor
Tarem Geleneksel Sanatları Yaşatmaya Devam Ediyor
İncesu'da Tarihi Mozaik Yapı Çalışmaları Devam Ediyor
İncesu’da Tarihi Mozaik Yapı Çalışmaları Devam Ediyor
Zabıta'dan Okul Servislerine yoğun denetim
Zabıta'dan Okul Servislerine yoğun denetim
Kayseri Mahallesi'nde Alkollü Mekanların Artışı Endişelere Neden Oluyor
Kayseri Mahallesi'nde Alkollü Mekanların Artışı Endişelere Neden Oluyor
Kaymakam Ermiş: 'Bir şey olmaz mantığının doğru olmadığını 6 Şubat depremlerinde gördük'
Kaymakam Ermiş: “Bir şey olmaz mantığının doğru olmadığını 6 Şubat depremlerinde gördük”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!