Badminton sporcuları Hırvatistan'dan 3 altın 1 gümüş madalyayla döndü
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'te düzenlenen Gençlik Açık Badminton Turnuvasına Kayseri'den giden Ravzanur Çoşar, Medine Ecrin Şahin ile Ravzanur Çoşar Çift altın, Zümra Çetintaş ve Elif Karakuş ikilisi gümüş madalya kazandılar.
Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’te 18-21 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenlenen 12’inci Li-Ning Zagreb Gençlik Açık Badminton Turnuvasında Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında seçilen, U 11 kategorisinde mücadele eden sporculardan; Ravzanur Çoşar tek kızlar kategorisinde, Medine Ecrin Şahin ile Ravzanur Çoşar ise çift kızlar kategorisinde birinci oldular. Kayserili Sporcu Zümra Çetintaş ile Elif Karakuş ikilisi ise çift kızlar kategorisinde ikinci oldu. Kayserili sporcular Hırvatistan’tan 3 altın, 1 gümüş madalya kazandılar.