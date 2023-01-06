Bağ evi fareleri yakalandı

 Kayseri'de 6 farklı bağ evinden hırsızlık yaptıkları belirlenen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. 

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  • 06.01.2023 09:57
  • Güncelleme: 06.01.2023 09:57
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Bağ evi fareleri yakalandı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Erkilet Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan sorgulama, araştırma ve incelemeler neticesinde Kocasinan Erkilet Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında meydana gelen 6 bağ evinden hırsızlık olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı. 

Çevril Mahallesinde; M.K., M.Ç., S.E., G.Ç., A.G. ve K.K. isimli şahıslara ait bağ evlerinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucu şüpheliler C.B., ve F.K.’nın fail olduğu tespit edildi. 

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalandı. C.B. ve F.K.  isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada çaldıkları malzemeler de ele geçirildi. Çalıntı mallar sahiplerine teslim edildi. 

Gözaltına alınan C.B. ve F.K., haklarında hazırlanacak tahkikat evrakıyla birlikte ‘hırsızlık ve mala zarar verme’ suçundan adliyeye sevk edilecek.

1ha

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