Bağ evi hırsızları tutuklandı

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; bağ evinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, İncesu ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarını aydınlatmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan kamera araştırması, PTS kayıtları ile, Fotokapan görüntüleri ve GPS kayıtlarının incelenmesi neticesinde hırsızlık olaylarını H.İ.B. ve O.A.’nın gerçekleştirdiği tespit edilerek yakalandı.

Şahıslar H.İ.B. ve O.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.