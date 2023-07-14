Bağ evi hırsızları yakalandı

İncesu’da meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik İncesu İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri harekete geçti. Koordine kurularak yapılan kamera araştırması, PTS kayıtları ile, Fotokapan görüntüleri ve GPS kayıtlarının incelenmesi neticesinde hırsızlık olaylarını H.İ.B. ve O.A.’nın gerçekleştirdiği tespit edildi.

Ekipler, H.İ.B. ve O.A.’yı yakaladı. Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.