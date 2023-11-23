Bağ evinde bir kişi yanarak can verdi

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde bir kişi, arkadaşının bağ evinin müştemilatında çıkan yangında hayatını kaybetti.

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  • 23.11.2023 16:43
  • Güncelleme: 23.11.2023 16:49
Bağ evinde bir kişi yanarak can verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Hacılar ilçesinde bir kişi, arkadaşının bağ evinin müştemilatında çıkan yangında hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sakarçiftliği Mahallesi’ndeki bağ evinin müştemilatında, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın kısa süre içerisinde söndürülürken, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede müştemilatta bulunan Mehmet H.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet H.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri de inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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