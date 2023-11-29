Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bağ evlerinden hırsızlık yapan 4 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde bağ evlerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren H.P., P.S., Y.K. ve B.Ö.’yü yakaladı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda ise çalıntı malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 kişi, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.