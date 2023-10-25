Bağ faresi serbest bırakıldı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bağ evlerinden hırsızlık yapan şahıs, serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hisarcık Mahallesi’nde bulunan bağ evlerinde yaşanan hırsızlık olaylarının ardından Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şahsın 22 yaşındaki M.K. olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yaşanan hırsızlık olayı da güvenlik kameralarına yansıdı.

Ekiplerce yakalanan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.