'Bağımlılık irade problemi değil, beyin rahatsızlığı'

Psikolog ve Aile Danışmanı Beyza Nur Samur, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında Psikoloji Saati programına konuk olarak Moderatör Merve Esersoy Yıldırım’ın sorularını yanıtladı.

Bağımlılık konusunda toplumda en sık karşılaşılan yanlışlardan söz eden Beyza Nur Samur, “En sık irade problemi oldu sanırım. Yani "Ben bunu beynimde bitirmem lazım, irademe sahip olmam lazım." ya da ailelerden en sık duyduğumuz cümle; "İstese bırakır.", "Ben bağımlı değilim, bu bir irade problemi ya da beynimde bitirirsem kendim bunu hallederim, zaten tekrar başlamam." gibi bir süreç aslında bunlar. Birbirine benzer bu ön yargı, çok sık rastladığımız ön yargılardan biri. Bunu direkt ilk görüşmelerden zaten açıklamaya çalışıyoruz, öğretmeye çalışıyoruz; bağımlılığın bir hastalık olduğunu, bir beyin rahatsızlığı olduğunu aslında danışanlarımıza ve aile yakınlarına ve bu yüzden de aslında bir tedaviye ihtiyaç duyduğunu detaylı şekilde onlara aktarıyoruz. Çünkü baktığımızda bağımlılık artık alışkanlıktan farklı bir şeye dönüşüyor. Yani alışkanlıkla bağımlılık çok karıştırılan bir kavram. O karıştırılan kavram içerisinde şu fark var: Bağımlılık bir kısır döngü haline dönüşüyor; yani kişinin başarısız bırakma girişimleri oluyor. Alışkanlıklar değiştirip dönüştürebileceğimiz şeylerken, bağımlılık gelişmişse eğer, o noktada kişi sosyal yaşantısına, sosyal işlevselliğine, psikolojik sağlığına, aile sorunlarına, eğitim hayatına, fiziksel sağlığında birçok sıkıntı yaşayabiliyor. Bunu fark ediyor, bırakmak istiyor ama bırakamadığı kısır bir döngünün içine giriyor. "Üç beş gün oynamıyorum, üç beş gün içmiyorum hocam, tekrar aynı şeyin içindeyim. Bir ay oynamıyorum, tekrar aynı döngünün içerisindeyim." İşte burada aslında bağımlılıktan bahsetmiş oluyoruz. Böyle olunca bu da bir hastalık olmuş oluyor. Beyindeki ciddi kimyasal bir değişikliğe sebebiyet vermiş oluyoruz orada bağımlılık süreciyle birlikte. Bunun tıbbi desteğiyle, ruhsal desteğiyle ve sosyal desteğiyle ele alınması gerekiyor. O yüzden bu bir irade problemi değil, bir rahatsızlık ve bunun kapsamlı şekilde tedavisinin olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.