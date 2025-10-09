Bağımlılıkla mücadele toplantısı gerçekleştirildi
İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen Bağımlılıkla mücadele toplantısına katılarak bağımlılıkla mücadelede yürütülen faaliyetler, kurumlar arası iş birliği ve sahada uygulanan projeler hakkında bilgiler aldı.
İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen Bağımlılıkla mücadele toplantısına katıldı. Bağımlılıkla mücadele çalışmalarının etkinliğini artırmak amacıyla düzenlenen Kayseri, Nevşehir ve Çorum illerinden ilgili kurum temsilcileri katılım sağladı. Toplantıya, söz konusu illerde bağımlılıkla mücadeleden sorumlu Vali Yardımcıları, İl Sağlık Müdürleri, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanları/Başkan Yardımcıları ile birlikte il koordinasyon kurulu üyeleri katıldı.
Program kapsamında bağımlılıkla mücadelede yürütülen faaliyetler, kurumlar arası iş birliği ve sahada uygulanan projeler değerlendirildi.