Bağımsız denetçilik belge, mühür ve sınav bedelleri yeniden belirlendi

Bağımsız denetçilerin kimlik, denetçi ve kuruluş belgeleri, denetçi mührü ve sınavı için uygulanacak hizmet bedelleri, belgelerin ilk defa alınması halinde 565 lira ile 62 bin 750 lira arasında olacak.

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu’nun hizmet bedellerinin berlirlenmesine yönelik kurul kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kararda; bağımsız denetçilerin kimlik, denetçi ve kuruluş belgeleri, denetçi mührü ve sınavı için uygulanacak hizmet bedelleri yeniden belirlendi.

Belgelerin ilk defa verilmesi halinde hizmet bedeli 565 lira ile 62 bin 750 lira arasında olacak.

Mücbir sebeplerle belgelerin kaybedilmesi veya eskisinin iadesi halinde alınacak bedel 285 lira ile 31 bin 375 lira arasında olacak. Eskisi iade edilmeyen belgeler için talep edilecek bedel ise 945 lirayla 94 bin 125 lira arasında olacak.

Bağımsız denetçilik sınavları için her bir konu itibarıyla sınav ücretiyse 565 lira oldu.