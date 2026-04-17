Bağımsız meclis üyesi Şahin Ülker'den 50 ve 100 binişlik abonman önerisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, Nisan ayı Meclis Toplantısı 2. oturumunda toplu ulaşım ile ilgili 50 ve 100 binişlik abonman önerisinde bulundu.

Ülker, konuya ilişkin yaptığı açıklamada; “Mevcut sistemde yalnızca 150 binişlik abonman kartı bulunmaktadır. Ancak birçok vatandaşımız ay içerisinde bu biniş hakkını kullanamadığı için abonman sistemi yeterince kullanılabilir değildir. Bu nedenle toplu ulaşımın daha erişilebilir ve kullanışlı hale gelmesi amacıyla 50 biniş ve 100 binişlik abonman seçeneklerinin oluşturulması yönündeki önergemizi meclise sunduk” ifadelerini kullandı.