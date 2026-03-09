Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker:'Vakıflar, belediyeleri ciddi anlamda tahakküm altına alıyor'

Büyükşehir Belediyesi Mart ayı Meclis Toplantısı’nda Talas 7/24 Kütüphanesi, meclis gündeminde konuşuldu. Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, Talas’ta 7/24 Kütüphane yapılması için oluşturulmaya çalışılan alanı vakıfların kabul etmeyip kendine özel parsel oluşturmak istediklerini belirtti. Bunun üzerine oy birliği ile öneri reddedildi.

Meclis gündeminde vakıflar ile ilgili madde hakkında konuşan Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin, “Ülker Bugün gündemde yine vakıflarla ilgili bir madde vardı. Vakıflar, belediyeleri ciddi anlamda tahakküm altına alıyor ve belediyelerden istedikleri plan değişikliklerinin yapılmasını istiyorlar ve yaptırıyorlar. Mevzuata aykırı bir şekilde yaptırıyorlar. Bugün yine gündemde bir konut alanının ticaret alanına dönüştürülmesi vardı. Herhangi bir vatandaş konut alanını ticaret alanına dönüştüremezken bu mevzuata aykırı olduğu için vakıflar her istediği plan değişikliğini istediği gibi yapıyor. Belediye yetkilileri de ilginç şekilde bu değişikliklere izin veriyorlar. Yine Talas’ta da benzer bir durum vardı. Talas’ta aslında bir 7/24 kütüphane yapılması için bir alan oluşturmaya çalışırken, vakıflar burada yine 7/24 kütüphaneyi bile kabul etmeyip kendisine özel parsel oluşturmaya çalışıyor ve belediye de bu istekleri yerine getiriyor. Tabii biz meclis üyesi olarak bu mevzuata aykırı maddeleri idari yargıya taşıyarak, bu mevzuata aykırılıkları gidermek için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.