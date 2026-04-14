Bağımsız Meclis Üyesi Ülker; “2025 yılı, imar ve şehircilik açısından Kayseri için kayıpların yaşandığı bir yıl oldu”

Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, 2025 yılı Faaliyet Raporuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İmar ve şehircilik konularına değinen Meclis Üyesi Ülker, “2 yıldır hassasiyet gösteriyorum bu şehirdeki imar uygulamalarını incelediğimizde 2025 faaliyet yılı içerisinde birçok sosyal donatı alanı, parklar ve belediye hizmet alanları gibi kayıpların olduğunu gördük. Bunları ben mecliste itiraz ettiğimde imar daire başkanımız veya komisyon üyelerimiz şöyle söylüyor: 'Kamu yararınadır' ve gerekçelerini sunuyorlar. Ama önümüzde Danıştay kararları var ve imar mevzuatı var. Bunun haricinde özellikle bu meclis döneminde idari yargıya taşıdığımız ve bilirkişi raporlarının yavaş yavaş çıktığı durumda incelememizi yaptığımızda aslında tüm maddeler için söylemiyorum ama itiraz ettiğimiz maddeler için ne kadar haklı olduğumuzu bilirkişi raporları söylemeye başladı. Dolayısıyla 2025 faaliyet yılı, imar ve şehircilik anlamında şehir insanlarının kayıplarının olduğu bir yıl oldu. Faaliyet raporunun 332. sayfasında plan bütünlüğünü koruyacak olan ve şehri geleceğe taşıyacak olan revizyon hedefinin gerçekleşmesinin yüzde 56 olduğunu görüyoruz. Ama parsel bazlı plan tadilatlarının gerçekleşme oranının yüzde 100 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla parsel bazlı plan tadilatları şehir plan bütünlüğünü bozan faaliyetlerdir. Bunun yerine daha bütüncül, şehri geleceğe taşıyacak, daha önce ifade ettiğim gibi bizden önceki belediye başkanlarımız, meclis üyelerimizden bize miras kalan alanları geleceğe taşıyacak plan revizyonları yapmalıyız, parsel bazlı plan değişikliklerini mümkün olduğu kadar yapmamalıyız." ifadelerini kullandı.