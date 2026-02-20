Bağımsız Meclis Üyesi Ülker, 'Belediye tesisinde iftarın bir bedeli var'

Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda Kayseri Büyükşehir Belediyesi tesisinde iftar yapmanın maliyetli olduğunu belirterek, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi tesisinde iftarın bedeli kişi başı bin 900 TL bu bir maliyet mi? yönetim tercihi mi? Bir menüden fazlası KAYTUR A.Ş. Belediye tesisinde iftarın bir bedeli var. Kişi başı bin 900 TL öğrenci, emekli ve dar gelirli vatandaşlarımızın tercih ettiği tesislerinizde bile iftar menüsü kişi başı bin 350 TL yönetim hataları, planlama eksiklikleri, etkin olmayan kadro planlaması, yapılmaması gereken harcamalar. Sonuç yüksek şirket zararı, tüm tesislerde sosyal belediyecilikten uzak fiyatlar sorun fiyatın kendisi değil, oluşan zararı ve fiyatları kaçınılmaz hale getiren yönetim anlayışıdır” diye konuştu.