Bağımsız Meclis Üyesi Ülker, “Bizim klasik muhalefetimiz villa yerine park olsun demekse evet bu şekilde muhalefet yapıyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nda yer alan 12.madde ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Talas Paraşüt Alanı’nın yanındaki park alanının, villa parseline dönüştürüleceğini belirten Şahin Ülker, “Bugün Talas’ta yine bir park alanı villa parseline dönüştürüldü. Talas paraşüt alanındaki çok büyük bir park alanı villa parseline dönüştürüldü. Buna itiraz ettiğimizde de klasik muhalefet cevabını alıyoruz. Bizim klasik muhalefetimiz villa yerine park olsun demekse bu şekilde muhalefet yapıyoruz evet. Bu alanın villa parseline dönüştürülmesi hem insanların kullanımı açısından yanlış bir karar hem de teknik mevzuata aykırı bir karar. Bu yüzden bu maddeye itiraz ettik ama ilginç bir şekilde bu şehirde insanların kullanımında olması gereken sosyal donatı alanları ve parklar bir şekilde maddi kaygılar nedeniyle villa parseline ve ticaret alanlarına dönüştürülüyor. Bu anlamda insanların ciddi kayıpları oluyor. Bunlarla ilgili meclise gerekli itirazları sunuyoruz. Sonrasında da yine yasal yollardan itirazlarımıza devam edeceğiz. Bu alanların insanların kullanımında kalması için elimizden geleni yapacağız” dedi.