Bağımsız Meclis Üyesi Ülker: Büyükşehir Belediyesine 900 metre mesafede aylardır çamur çilesi

Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Şahin Ülker, Kocasinan ilçesi Oğuz Caddesi’nin görüntüsünü paylaşarak oluşan görüntü kirliliğine dikkat çekti.

Meclis üyesi Ülker yaptığı açıklamada; “Büyükşehir Belediyesine 900 metre uzaklıkta. 1 gün, 1 hafta, 1 ay değil, aylardır tablo bu şekilde. Yollar sürekli ya çamur ya toz. Çocuklar, aileler çamur içinden geçerek okula ulaşıyor, evlerin araçların hali perişan, eski çevreyol Kocasinan Bulvarı bile toz, çamur içinde. Bu kadar büyük ve uzun sürecek bir proje için basit bir tekerlek yıkama sistemi kurmak bu kadar mı zordu? Denetim yok, temizlik yok, sistem yok. Sonuç. Aylarca süren mağduriyet. Peki şehir bu görüntüyü hak ediyor mu? Sorun çalışma değil, bu tabloyu kaçınılmaz hale getiren yönetim anlayışıdır” ifadelerini kullandı.